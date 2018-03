Al Jaffee e a "ridícula dobradinha da Mad"

O meu momento proustiano do fim de semana veio durante a leitura de uma reportagem sobre Al Jaffee, ilustrador da revista Mad. Desde abril de 1964 ele é o responsável pela seção que fica na parte de dentro da contra-capa da publicação, aquela em que a resposta a uma pergunta aparece ao dobrarmos a página unindo dois pontos (conhecida como “Mad fold-in”, no original, e “Mais uma rídicula dobradinha da Mad”, no Brasil). Jaffee continua desenhando, aos 87 anos. A matéria é muito boa, principalmente para quem foi leitor da revista na adolescência. Mas o melhor de tudo é esta galeria multimídia criada pelo New York Times, com 23 “fold-ins” desenhados por ele ao longo da história da revista. O mais incrível é que a ferramenta permite que você dobre usando o mouse. Vale dar uma olhada. Na semana passada, noticiou-se a volta da versão brasileira da revista, que estava fora das bancas desde 2006.

