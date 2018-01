Água-que-passarinho-não-bebe for export

O New York Times descobriu a cachaça. Publicou hoje a matéria “Allure of cachaça spreads to U.S. from Brazil” no caderno de gastronomia. O repórter fez até um vídeo sobre o assunto. Tudo indica que os americanos estão bebendo mais: “Imports of all cachaças (pronounced ka-SHA-sas) in the United States are way up in the last decade: 647,000 liters in 2007, compared with 213,000 liters in 2002 and fewer than 100,000 as late as 1998, according to the Brazilian government”, diz o texto.

