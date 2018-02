Água mineral: 55 dólares a garrafa

Muito boa esta reportagem em vídeo que está no site da National Public Radio (NPR). A idéia da pauta partiu do seguinte fato: o repórter descobriu que uma determinada marca de água mineral, uma tal Bling H2O, custa 55 dólares. Ele procurou um “water bar” para conversar sobre o assunto com uma especialista do mundo das águas premium. Depois, pegou uma garrafa e deu para o povão experimentar, numa espécie de teste às cegas. Ótima sacada.

PS: Este post aqui, do comecinho de julho, linca para uma reportagem sobre a indústria da água, um negócio que há 30 anos sequer existia.

