"Agir sem agir"

“Ninguém nunca encontra a felicidade, a não ser quando cessa de procurá-la. A minha felicidade maior consiste, exatamente, em não fazer nada, absolutamente, que seja calculado para obter a felicidade. (…) Eis como resumo isso:

O céu nada faz: seu não-agir é sua serenidade.

A terra nada faz: seu não-agir é seu repouso.

Da união desses dois não-agires

procedem todas as ações,

todas as coisas são feitas.

Todos os seres em sua perfeição

nascem, portanto, do não-agir.

Daí se dizer:

‘O céu e a terra nada fazem.

Nada há, porém, que não façam’.

Onde estará o homem

capaz de alcançar este não-agir?”

Do filósofo chinês Chuang Tzu, um dos maiores pensadores do taoísmo (via blog do Armando Antenore). Para ilustrar o post, ” Cookie at Tin Pan Alley”, NYC, 1983, de Nan Goldin.