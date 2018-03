Pauta curiosa da revista de turismo Travel + Leisure: eles foram atrás de agentes de viagem para procurar alguns casos de pedidos bizarros de clientes. Exemplos: levar um cachorro Chihuahua até Chiahuahua, no México, para que o pequeno animal pudesse “descobrir suas origens”; arrranjar um camping com ar-condicionado no deserto do Saara; e por aí vai. Neste link, navegue pela galeria de pedidos.

