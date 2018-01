Aeroportos que dão medo

Vale dar uma olhada na matéria “The World’s Scariest Runways” (algo como “As pistas de aeroportos mais amedrontadoras do mundo”, publicada pela revista de turismo Travel + Leisure. Os editores não escolheram nenhuma pista brasileira. A matéria conta que vários aeroportos do mundo exigem dos pilotos um treinamento especial, tamanho o desafio. Os das fotos acima, por exemplo, aparecem entre os problemáticos. A reportagem traz, no site, uma galeria de fotos com dez aeroportos, com a explicação técnica mostrando os porquês da dificuldade de cada um. Um trecho do texto: “According to aviation experts, mitigating factors range from the truncated length of runways to unique atmospheric and meteorological conditions, dramatic geographical settings, heavy air traffic, or a combination thereof. “Sometimes it’s just the way the airport is laid out that makes it a pain,” says the pilot, referring to whether an airport is situated askew.”

