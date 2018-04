Homem trata melhor a mulher virtual do que a real. É isso. Ele passa mais de 20 horas por dia brincando no Second Life e diz que a esposa de “lá” é só um jogo. Sua verdadeira mulher parece não estar muito contente com a história e quer a separação. Matéria do Wall Street Journal levanta a questão: “Is this man cheating on his wife?”