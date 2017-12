Uma antiga pesquisa realizada pela Purdue University dizia que o uso de adoçantes pode causar ganho de peso; o assunto ressurgiu nesta matéria publicada pela revista Time: “Can Sugar Substitutes Make You Fat?“. Vale dar uma lida antes de pingar as gotinhas na sua xícara de café.

