Adão, Eva, Ulisses e a força do auto-controle

Quer aprender como aumentar seu poder de auto-controle? O suplemento de livros que o New York Times publica neste domingo traz uma indicação de lançamento interessante: “WILLPOWER — Rediscovering the Greatest Human Strength” (algo como Força de Vontade: Redescobrindo o maior poder humano) , escrito pelo psicólogo Roy F. Baumeister em parceria com John Tierney, colunista de ciência do New York Times. Leia a resenha de Steven Pinker publicada na edição de hoje.

