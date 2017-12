Um assunto que chama cada vez mais a atenção da mídia: a questão da reciclagem do lixo. Esta reportagem da The Economist é um ótimo ponto de partida para quem vai começar uma apuração sobre o tema e precisa detalhar os pontos mais importantes de uma pauta. Texto claro, objetivo, com muitas informações relevantes, como quase tudo o que sai nas páginas dessa publicação inglesa.

