A viúva do jornalismo gonzo

A viúva de Hunter Thompson, Anita Thompson, está lançando o pequeno livro “The Gonzo Way: A Celebration of Dr. Hunter S. Thompson“. O Village Voice falou com ela e fez uma matéria sobre o assunto. “Every time a young person reads a page of Hunter S. Thompson’s,” ela escreve no livro, “he gains confidence in himself to have courage, and, in my opinion, the world becomes a better place.” Para ela, o marido era “a champion of fun and a champion of the underworld, which combined to make him most of all a champion of individualism.” Valeria fazer uma entrevista com ela, acho. Tá, ele foi muito mais importante para o jornalismo americano do que para o brasileiro, mas tem seus seguidores por aqui em várias publicações. A foto aí de cima, de uma escrivaninha dele, eu achei aqui. Tem outras muito bacanas.