“The Secret Life of Toys” é uma galeria no Flickr com 59433 (por enquanto) fotos de brinquedos. Boa parte delas tenta mostrar que eles têm uma vida própria. Vai lá ver. Um tema lúdico para uma sexta-feira.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.