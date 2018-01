Marie Claire

Um texto interessante e bem escrito, em primeira pessoa, que achei no site da edição americana da: o autor, Robert Radin, conta como descobriu, ao folhear uma revista pornô, que a sua irmã tinha uma “vida secreta”. Leia “ My Sister’s Secret Life — He hadn’t seen her in years, not since she left home for good. Then he found her — in the pages of a porn magazine .”