"A Vida Não É um Ensaio"

E o tema “morte” continua (toc toc toc). Fazia tempo que eu não lia um ensaio tão bom: “A consciência da morte”, de Julian Barnes, publicado na Piauí que chegou ontem em casa. O destaque do editor diz o seguinte: “O desenvolvimento da personalidade, os relacionamentos que ajudam a nos definir, o emprego que dá status, os bens materiais, as férias no estrangeiro, a poupança, a acumulação de façanhas sexuais, as visitas à academia, o consumo de cultura. Tudo isso resulta em felicidade, não é? Este é o mito que escolhemos, e é quase tão ilusório quanto o que insistia em realização e êxtase quando a última trombeta soasse e os túmulos se abrissem, quando as almas curadas e perfeitas se juntassem à comunidade de santos e anjos.”

Abaixo, o trecho inicial que escaneei — veja, só um trecho: não quero que a Scarpin e o Maklouf achem que estou pirateando — e com isso prejudicando o ebitda da Editora Alviverde.

PS: a íntegra não está no site e nem sei se estará para os não assinantes.