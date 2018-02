Atenção, videomakers (nossa, essa palavra é datada): o YouTube e a LG lançaram um concurso de vídeos. Eles querem que você, em até 30 segundos, complete a frase “Life is good when…” com um videozinho. O prêmio em dinheiro é bom (“Grand Prize Package worth over $18,000! Other prizes will be awarded”) . Dá para participar até o dia 10 de novembro. Neste link tem mais informações e é possível assistir aos trabalhos inscritos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.