No site do Frontline, um bom documentário sobre a vida de nove jovens chineses: “Young & Restless in China — An intimate look into the lives of nine young Chinese, coming of age in a society that’s changing in a breathtaking speed”. Vale dar uma olhada. Para ilustrar o post, trabalho do artista Yue Minjun.

