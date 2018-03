Notícia que eu peguei no blog do Rogério Pacheco Jordão: “‘Um casal muçulmano que resolve seus problemas por meio do diálogo, consome bebidas alcoólicas e faz sexo antes do casamento’. Com estas palavras a revista Le Monde Diplomatique (número 15) descreve os protagonistas da série para TV turca Noor, que, segundo a publicação, ‘tem registrado uma audiência estrondosa no mundo árabe e provocado debates fervorosos sobre a vida a dois dentro do Islã’. A série não fez tanto sucesso na Turquia, mas estourou ao ser retransmitida pelo canal da Arábia Saudita MBC4 para vários países do ‘mundo árabe’. Segundo o Le Monde Diplomatique, ‘na Arábia Saudita, na Síria, em Bahrein ou ainda no Iêmen, são incontáveis os casos de divórcio ligados à novela’. Na Jordânia, de acordo com a matéria da revista, Noor estava na ordem do dia de uma Comissão Parlamentar, a fim de se definir uma estratégia diante de uma cultura não-islâmica.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.