Começa amanhã, dia 5, o “Amazing Roswell UFO Festival”, evento que atrai, por incrível que pareça, pessoas do mundo todo para celebrar uma das mais conhecidas teorias da conspiração que existe. Esta semana comemora-se os 60 anos do “The Roswell Incident”, que já foi tema de episódio de “Arquivo X”, de vários documentários, e que ganhou seu próprio seriado na TV, tamanha é a popularidade do assunto. Vale pelo inusitado.

