A Venezuela e a educação musical

Vários jornais estão apontando para o talento do jovem maestro venezuelano Gustavo Dudamel (foto), 26 anos, que será o novo diretor musical da Filarmônica de Los Angeles (o contrato começa em 2009). Todos os textos fazem elogios ao programa de jovens músicos de orquestra da Venezuela, conhecido como “El Sistema”. No momento, Dudamel e a Orquestra Jovem Simón Bolívar fazem uma turnê pelos Estados Unidos: “And if this incredible orchestra hits San Francisco, Boston and New York with the same revelatory effect as at the first Disney concert, our country, with its poor music education, may never — should never — be the same.” (…) musically, Venezuela leaves no child behind, and the results are an inspiration to us all”, escreve o autor do texto que saiu no Los Angeles Times. Leia aqui. Recentemente a revista do New York Times fez um perfil de Dudamel.

