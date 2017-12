Tex Avery é um dos meus diretores/criadores de desenhos animados favoritos. A abordagem meio surrealista que ele usava inspirou vários dos seus sucessores.”T.V. of Tomorrow”, de 1953, mostra a visão dele sobre o aparelho de TV do futuro. Vale assistir . Peguei a dica lá no Boing Boing . Quem quiser mais desenhos dele pode dar uma vasculhada no YouTube, tem vários. Como este aqui: “ Who killed who? “.