O ecstasy pode ser usado no tratamento de “post-traumatic stress disorder”? O Washington Post levantou essa questão na matéria “The Peace Drug“. “Post-traumatic stress disorder had destroyed Donna Kilgore’s life. Then experimental therapy with MDMA, a psychedelic drug better known as ecstasy, showed her a way out. Was it a fluke — or the future?”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.