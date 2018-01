No mês passado, sugeri aqui um artigo da New Yorker sobre o futuro dos jornais impressos. Ontem, no Observatório da Imprensa, Carlos Eduardo Lins da Silva fez a sua leitura desse mesmo texto. Vale para quem acompanha o futuro da mídia.

