A saúde pública pelo mundo

Que a saúde pública do Brasil não funciona, todo mundo sabe. Mas não custa nada confrontá-la com a de outros países, para conhecer as soluções encontradas por eles. No documentário “Sick Around the World”, exibido esta semana pelo canal PBS e disponível na internet, o repórter T. R. Reid, do Washington Post, visita cinco países — Japão, Alemanha, Taiwan, Grã-Bretanha e Suíça e mostra como é o sistema de cobertura que os governos oferecem à população. Aqui, a crítica do New York Times.

