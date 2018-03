A Rússia e a arte contemporânea

No Wall Street Journal de hoje, na seção de cultura, encontrei uma entrevista com a colecionadora russa Stella Kesaeva, “apaixonada pela missão de fazer com que artistas contemporâneos russos sejam mais conhecidos no ocidente”. A fundação que ela criou está por trás da exposição “That Obscure Object of Art: Contemporary Russian Art 1975-2007”, que está no Kunsthistorisches Museum (KHM), em Viena, até o dia 16. Acima, trabalho do artista Alexander Kosolapov (tem mais coisas dele aqui e aqui).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.