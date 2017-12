"A riqueza sem preço de Belém"

Ótimo o texto de Carlos Alberto Dória sobre Belém, publicado no Trópico. Nele fico sabendo que o chef Ferran Adriá deve vir ao Brasil este ano; e que entre suas exigências “figura uma estada com Paulo Martins em breve viagem de exploração gastronômica pelo rio Amazonas”. Cobrir essa viagem é pauta obrigatória para os cadernos e revistas de gastronomia. Há mais de vinte anos a família de Paulo Martins administra o restaurante “Lá em Casa”, um estabelecimento que, escreve Dória, dedica-se “a fixar um menu que possa ser reconhecido como ‘regional’ não só pelos guias de turismo mas em qualquer parte do mundo.” Dória, autor do livro “Estrelas no Céu da Boca – Escritos Sobre Culinária e Gastronomia”, deveria ser chamado por algum jornal ou revista para ter uma coluna de “Cultura e Gastronomia”. Seria um sucesso. Um dos meus textos favoritos dele é “Elogio do Kilo“, que está no livro mencionado acima.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.