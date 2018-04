Li no Images & Visions, blog sobre fotografia do Fernando Rabelo: “Depois de ser exibida em Curitiba, a exposição ‘A Renault de Doisneau’ chegará a São Paulo em outubro, trazendo 106 imagens de um dos maiores fotógrafos do século XX. Robert Doisneau teve em sua trajetória profissional duas passagens pela Renault. Deste trabalho resultaram as fotos do acervo, de propriedade da empresa e que compõem a mostra. Na primeira fase, entre 1934 e 1939, Doisneau produziu como funcionário regular da Renault, uma série de fotografias de veículos, peças e das fábricas da marca nos arredores de Paris. Nesta fase, registrou com sensibilidade e um olhar único a transformação da indústria e do automóvel. Na segunda fase, entre 1946 e 1955, voltou à Renault já como fotógrafo consagrado para produzir fotos publicitárias dos principais modelos da montadora. De 27 de outubro a 06 de dezembro, na FIESP.”