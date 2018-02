Na mais recente edição da New Yorker, Adam Gopnik usa a seção “The Talk of The Town” para falar da reforma do Café Carlyle, em Nova York, que acaba de ser concluída. Começa assim: “The Café Carlyle, a night club that has been around for more than fifty years and has always managed to actually look like a night club where people who went to night clubs would actually go, has been redone”. Leia o texto completo.

