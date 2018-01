A revista Prospect chamou de “brilhante” o recém-lançado livro de Simon Kuper e Stefan Szymanski, editado pela Harper Collins: “Why England Lose and Other Curious Football Phenomena Explained“. Rende pauta para os jornais brasileiros. “Qualquer um que passa um tempo dentro do futebol descobre logo que, assim como o petróleo é parte do negócio do petróleo, estupidez é parte do negócio do futebol.” Leia a resenha neste link. (Em inglês).

