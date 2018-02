À procura de Steve Ditko

Para quem gosta de quadrinhos, um achado: uma matéria no Guardian e um documentário na BBC sobre o artista Steve Ditko, co-criador do Homem Aranha, apenas para citar um personagem famoso. Gênio recluso, quase nunca deu entrevistas. “Ditko draws expressions better than anyone. They can look quizzical or delighted, they can look bored or thoughtful, mildly bothered or furious to the point of aneurysm. And once the stories get going, the faces go crazy – eyes bulging, sweat dripping, mouths wide in terror”, escreveu Jonathan Ross para o diário inglês. E é Ross que apresenta o documentário da BBC. Está no YouTube, em sete partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Muito bom.

