Para quem ainda não viu: a Piauí comprou os direitos e publicou a primeira parte do “Gênesis”, de Robert Crumb (a New Yorker publicou antes, em inglês). Está no site (por enquanto apenas para assinantes). Acima, a mesa de trabalho do autor.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.