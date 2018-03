O departamento de relações públicas da TAM ficará ainda mais atordoado ao ler o artigo de Elizabeth Spiers publicado na edição de hoje do Washington Post, relatando uma experiência péssima que ela teve ao viajar com a companhia. O título (reproduzido aí em cima, entre aspas) já dá pistas sobre o tom do texto. Leia aqui.

