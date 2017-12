A Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo está promovendo as “Novíssimas Conferências introdutórias à Psicanálise no Século XXI”. Serão seis conferências, a partir de 27 de fevereiro, “em linguagem acessível, destinadas ao público em geral”, como diz o e-mail que recebi deles. Nesta ficha on-line dá para ver a programação toda. O tema do dia 5 de março, que será desenvolvido por Leopoldo Nosek, me parece interessante: “A efêmera centelha luminosa do sonhar – A permanente obscuridade do mundo. Qual o desafio do homem hoje. Conflito/ansiedade/angústia. Ética e conhecimento. O sonhar.” Informações pelo telefone (0xx11) 2125-3777.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.