Não sei se alguém já deu alguma nota sobre o livro “The New Erotic Photography“, da editora Taschen. São 82 fotógrafos de 14 países em 602 páginas (é, aquela coisa bem “Taschen”). Achei uma galeria com várias fotos na revista Radar. Gostei de algumas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.