É por isso que eu gosto da edição dominical do New York Times: no meio de tantos assuntos importantes e de tantas causas relevantes para o mundo, ainda sobra espaço para um texto leve a respeito de Carla Bruni e do seu romance com o presidente Nicolas Sarkozy. O Times de Londres informa hoje que o Castelo de Windsor se prepara para receber o casal, em março.