Bem interessante esta matéria publicada na editoria de ciência do New York Times de hoje. “Determined that dying languages not be lost forever, researchers are traveling the world to interview the last speakers. One language is lost about every two weeks, they say.” Boa pauta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.