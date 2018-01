Muito boa esta pauta da Rolling Stone: “The Death of High Fidelity — In the age of MP3s, sound quality is worse than ever“. Um tema bem quente, mas sobre o qual ninguém tinha falado muito. Enquanto todos apontavam, nas pautas, para aparelhinhos cada vez menores, a qualidade do som foi meio que deixada de lado. Vale dar uma lida.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.