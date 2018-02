O jornal The Guardian entrevistou Lynndie England (foto), a moça que ficou famosa no escândalo das fotos da prisão de Abu Ghraib. Aos 26 anos, está desempregada. (Dica do Pedro Montes).

