“A mídia se move para o mobile”

Li na Carta do Editor, da Editora Abril:

“Divulgado nesta segunda, 19 de março, a edição 2012 do State of the News Media – estudo anual que mostra tendências na área de jornalismo no ano anterior – trouxe pelo menos uma certeza: vivemos a era do mobile. De acordo com a pesquisa, pelo menos um em cada cinco americanos possui smartphones e tablets, e 27% do país já consomem notícias em aparelhos móveis.

Por outro lado, a empolgação com as redes sociais recebeu um freio. Apenas 9% do tráfego dos sites de notícias sai desses serviços. Do front das receitas, empresas como Google e Facebook ficaram com 68% da verba de publicidade no digital, enquanto o impresso amargou uma queda de mais de 2 bilhões de dólares em 2011.”

