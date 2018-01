Músicas para o fim de semana: um trecho de pouco mais de cinco minutos do programa Ensaio, com Adoniran Barbosa. Ele canta um pouco de “Saudosa Maloca”, “Um samba no Bixiga”, conta causos, etc. Assista. Bacana.

