Para quem gosta de histórias do mundo da mídia: “The Good Girl Revolt“, de Lynn Povich, é sobre como um pequeno grupo de mulheres da Newsweek que desafiou com sucesso a discriminação sexual na revista — e em todo o meio jornalístico americano. O New York Times publicou a resenha.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.