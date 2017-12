A Kate Moss da geração "vinte e poucos"

O caderno de Estilo do New York Times de hoje mostra que as jovens mulheres londrinas estão sendo influenciadas pelo corte de cabelo da modelo Agyness Deyn (foto), da Giorgio Armani, uma das favoritas do fotógrafo Steven Meisel. A reportagem diz que o cabelo dela, curtinho como de menino e descolorido, é uma “anomalia nas passarelas”, onde predominam os cabelos compridos. “For this generation of early 20-somethings, she’s the new Kate Moss,” diz Andrew Barn, um cabeleireiro entrevistado pela repórter. Veja galeria de fotos