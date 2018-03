A jornada misteriosa de uma obra de arte

A revista ARTnews aproveitou a data de abertura da maior restrospectiva do pintor Gustave Courbet em 30 anos, organizada pelo Metropolitan Museum, e fez uma reportagem sobre a “jornada misteriosa” do quadro Femme nue couchée (foto), que ficou desaparecido por 50 anos. “The story of its recovery, featuring a Russian commander, a stalled train, lawyers, major auction houses, and police on both sides of the Atlantic, reads like a thriller”, diz o texto. Leia aqui