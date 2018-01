O escritor e jornalista Christopher Hitchens é tema de capa da mais recente edição da Prospect. “De agitador de 1968 a firme defensor da guerra do Iraque de George Bush – o que explica a jornada política de Hitchens? Eu passei três dias com ele em Washington tentando descobrir”, diz o autor do texto, Alexander Linklater. Leia a matéria aqui.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.