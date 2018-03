A exposição Edward Hopper & Company, na Fraenkel Gallery, em São Francisco, explora a influência do pintor americano na fotografia — exibindo obras de Hopper que dialogam com os trabalhos de oito fotógrafos escolhidos pelos curadores. Estou de olho no catálogo da mostra, que fica aberta até o dia 2. Aqui, uma idéia da montagem. Acima, foto de Stephen Shore.

