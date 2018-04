A infidelidade mundo afora

A NPR (National Public Radio) colocou no ar uma entrevista com Pamela Druckerman, autora de “Lust in Translation“, livro que aborda o tema da infidelidade nos casais – e mostra como o assunto é visto nas diferentes culturas. Pamela diz que os americanos tendem a tratar da traição de um jeito menos flexível do que os habitantes de muitos outros países. A narração da matéria começa assim: “You can tell a lot about a country by the way its people cheat”. Bom, seria interessante falar com a autora para ela aprofundar essa idéia. Daria uma boa matéria para jornais e revistas (principalmente para as femininas). Aqui está o link para o áudio. Dei um “google” e achei um texto sobre o livro no Independent, para facilitar a sua vida (sempre, sempre).