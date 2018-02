Um matéria bem interessante — e muito bem apurada — da Economist para quem acompanha o mercado de revistas. Um trecho: “There are good reasons why magazine owners should not feel despondent, however. For readers, many of the pleasing characteristics of magazines—their portability and glossiness, for instance—cannot be matched online. And magazines are not losing younger readers in droves in the way that newspapers are.”

