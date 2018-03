A indústria da maconha na Califórnia

A revista New Yorker que chega às bancas hoje traz uma reportagem interessante: “Como o uso medicinal está transformando a indústria da maconha”. O repórter passou seis meses acompanhando um “pot broker” (corretor de maconha), o cara que ajuda a conectar plantadores de maconha de “alto grau” na Califórnia com as lojas que vendem maconha legalmente por recomendação médica no estado (a Califórnia tem, segundo a matéria, centenas dessas lojas; e os usuários legais da droga já passam de 200 mil). No site da revista, o repórter David Samuels conta, num arquivo de áudio, alguns detalhes da sua apuração e também as razões que o levararam a investigar o tema.

