Sugestão de leitura: o perfil do escritor Haruki Murakami publicado pela revista do New York Times. “The Fierce Imagination of Haruki Murakami“, escrita por Sam Anderson, vem acompanhado de uma matéria interativa sobre a “Tóquio de Murakami“. Vale a leitura.

