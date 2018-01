A revista Men’s Vogue fez uma matéria sobre o artista plástico chinês Zhang Huan, que abre exposição em Nova York em maio. Leia aqui. A legenda da foto acima: For a 2000 project, Zhang Huan begins a complete cover-up of his face using Chinese characters. (Photo: Zhang Huan). Aqui, uma galeria de fotos com trabalhos dele.

