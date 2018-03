O blog The Big Picture, do Boston Globe, publicou uma série de imagens da Hora do Planeta, que aconteceu no último sábado, quando várias cidades do mundo apagaram as luzes de edifícios públicos e de monumentos. O mais legal é que, clicando em várias das fotos, dá para ver o “antes” e o “depois”.

